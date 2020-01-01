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اشتية يتحدى اعتراض الاحتلال لموكبه ويترجل سيراً للوصول لمكان اجتماع الحكومة في فصايل

الأربعاء 24 يونيو 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتحدى اعتراض الاحتلال لموكبه ويترجل سيراً للوصول لمكان اجتماع الحكومة في فصايل


الاغوار /سما/

 اعترضت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، موكب رئيس الوزراء محمد اشتية ووزراء حكومته، في محاولة لمنعهم من دخول قرية فصايل في منطقة الأغوار المهددة بالضم لعقد اجتماعهم الأسبوعي هناك.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت عقد اجتماعها في قرية فصايل بالأغوار، ضمن سياسة القيادة الفلسطينية على مواجهة خطة الضم، إلى جانب أعضاء من اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اعترضوا موكب رئيس الحكومة والوزراء، واعتدوا على المرافقين ومركباتهم، ومنعوهم من الدخول للقرية، ما دعى رئيس الوزراء للخروج من مركبته، ودخول القرية سيراً على الأقدام، خلال طريق ترابية وعرة للوصول إلى مكان الاجتماع. وفق صحيفة القدس المحلية

وأضاف الشهود:" إن كل الوزراء تبعوا اشتية سيراً على الأقدام، وعُقد الاجتماع بحضورهم".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الحكومة #قرية فصايل #قوات الاحتلال

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