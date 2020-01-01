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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية فصايل شمال أريحا

الأربعاء 24 يونيو 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية فصايل شمال أريحا


الاغوار /سما/

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الأربعاء، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال على مدخل قرية فصايل شمال مدينة أريحا والأغوار.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين توجهوا للمشاركة في فعالية جماهيرية، بالتزامن مع اجتماع اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة، في فصايل بالأغوار، ضد خطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أراض فلسطينية محتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل القرية، التي شهدت انتشارا مكثفا للجنود الذين حاولوا منع المواطنين من الوصول والمشاركة في الفعالية، واحتجزوا عددا منهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.

#مواجهات #قوات الاحتلال #الاغوار #قرية فصايل

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