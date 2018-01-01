الهند تعلن تقديم دعم إضافي لموازنة "الأونروا" خلال مشاركتها بالمؤتمر الوزاري للمانحين

رام الله / سما /

أعلنت الهند تقديم مساهمة مالية إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقيمة 3 ملايين دولار، ليبلغ مجموع مساهماتها في ميزانية الوكالة هذا العام 5 ملايين دولار.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية ڤ.موراليدهاران في المؤتمر الوزاري الاستثنائي للتعهدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي عقد بدعوة من المملكة الأردنية الشقيقة ومملكة السويد أمس الثلاثاء.

وأعلن الوزير أن الهند ستساهم في ميزانية الوكالة بمبلغ 10 ملايين دولار خلال العامين المقبلين.

وقال الوزير إن "الهند ولكونها داعمة ثابتة للقضية الفلسطينية، فإنها تقدر عالياَ الدعم السخي والعمل الدؤوب الذي تقوم به الدول المضيفة والمانحة والأونروا، لضمان حياة كريمة للملايين من أشقائنا وشقيقاتنا الفلسطينيين الذين هجّروا من وطنهم".

وتابع إن "جائحة كوفيد-19 تواصل نشر الفوضى في جميع أنحاء العالم، وتستنزف موارد الحكومات في تلبية احتياجات الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية لشعوبها، كما تقيد القدرة على مساعدة الآخرين، لكن الانتصار على هذه الأزمة غير المسبوقة يتطلب جهداً جماعياً ومتضافراً، ولذلك سنقوم الأسبوع المقبل بإرسال شحنة طبية إلى فلسطين".

وأضاف أن "تعزيز القدرات من خلال التدريب وبناء المؤسسات هو جزء أساسي من مساعدتنا التنموية لفلسطين. ونحن نعمل معهم لتنظيم المزيد والمزيد من البرامج التدريبية عبر المنصات الافتراضية لحين استئناف السفر بشكل طبيعي، ونلتزم بصرف الأموال بمواعيدها للمشاريع التنموية لضمان استمرارها وبحسب المواعيد المحددة لها. إننا نقدم 250 منحة دراسية سنوياَ للشباب والمسؤولين الفلسطينيين، بالإضافة لبرامج التدريب المنتظمة ومنحة المشاريع الحالية التي تبلغ قيمة حوالي 72 مليون دولار".

وقال إن "الأونروا بحاجة إلى دعمنا المستمر. وعندما قامت دول محددة بسحب تمويلها، قمنا برفع تعهدنا السنوي من 1.25 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار في العام 2018. وهذا العام، قمنا بتقديم 2 مليون دولار وسنقوم قريبًا بتقديم 3 ملايين دولار، ويسرني أن أعلن عن المساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار للأونروا خلال العامين المقبلين".

وتم الإعلان خلال مؤتمر الأمس عن تعهدات مالية بلغت 139 مليون دولار أمريكي.