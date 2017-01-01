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مقتل جندي تركي في إطلاق نار عبر الحدود مع إيران

الأربعاء 24 يونيو 2020 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي تركي في إطلاق نار عبر الحدود مع إيران


انقرة /سما/ ا ف ب

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء مقتل جندي تركي بعد تعرضه لإطلاق نار عبر الحدود مع إيران.

وقالت الوزارة في بيان إنّ ثلاثة جنود أصيبوا بنيران أطلقت من الجانب الإيراني من الحدود الثلاثاء أثناء قيامهم بدورية استطلاع ومراقبة في بلدة يوكساك أوفا الحدودية.

وأوضحت أنّ أحدهم توفي بعد نقله الى المستشفى. ولم تحدد الوزارة المسؤول عن مقتله.

وتقوم القوات التركية باستمرار بعمليات عسكرية ضد مخابيء المسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا والقواعد الخلفية في العراق.

وبدأت تركيا أيضا في العام 2017 في بناء جدار على حدودها مع إيران لمنع أنشطة المتمردين والهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في وقت سابق من هذا الشهر إن الجدار "اكتمل بنسبة 75 بالمئة" على أمل الانتهاء من العمل بحلول نهاية العام.

ويخوض حزب العمال تمرّدًا ضدّ الدولة التركيّة منذ العام 1984 مستخدما الجبال الوعرة في شمال العراق المجاور قاعدةً خلفية. وقتل عشرات الآلاف في أعمال العنف المرتبطة بهذا النزاع.

#تركيا #ايران #مقتل جندي

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