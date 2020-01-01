الإغاثة الزراعية توقع اتفاقية تأهيل أراض وبناء جدران في نابلس وقلقيلية

قلقيلية / سما /

وقع المدير العام لجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) منجد أبو جيش وممثل شركة الجراعي للحفريات والتعهدات العامة امجد جراعي، اليوم اتفاقية تأهيل أراض زراعية وعمل آلي وبناء جدران حجرية في قرى فرعطة وكفر لاقف واماتين في محافظة قلقيلية، بالإضافة لموقعي جالود وقريوت في محافظة نابلس.

وتشمل الاتفاقية تأهيل 200 دونم من الأراضي الزراعية بما يشمل بناء 8 آلاف متر جدران حجرية، والعمل الآلي في تلك البلدات، وذلك بهدف تعزيز صمود المزارعين في أراضيهم خصوصا وان المواقع التي سيتم العمل فيها هي المناطق المسماة (ج) والتي يتهددها خطر المصادرة والاستيطان.

وقال مدير عام الإغاثة الزراعية أن المؤسسة تسعى من مشروع "تعزيز الصمود والامن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق (ج)" الى تعزيز صمود المزارعين على أراضيهم ودفعهم للاستثمار والعمل فيها من خلال تأهيل الأراضي وشق الطرق الزراعية وبناء الجدران الحجرية، حيث أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها مواجهة قرارات المصادرة والضم.

وأضاف أبو جيش ان الاحتلال خلال الفترة الماضية زاد من وتيرة الاعتداءات على اراضي المواطنين خصوصا في المناطق المصنفة (ج) بهدف ضمها، وان الاحتلال زاد من هجمته على عمل المؤسسات المختلفة ومنها الإغاثة الزراعية، حيث عمدت قوات الاحتلال لوقف العمل في اكثر من مشروع كما صادرت معدات وآليات ثقيلة كانت تعمل في اراضي المواطنين في محافظات مختلفة.

يشار الى أن الإغاثة الزراعية كانت قد أطلقت أكثر من مناشدة بسبب اعتداءات الاحتلال المتكررة على اراضي المواطنين والمشاريع، ناشدت فيها مختلف المؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات.