فلسطين تدعم مبادرة دولية للدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية

رام الله / سما /

وقعت دولة فلسطين، كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، على مبادرة دولية جماعية من 66 دولة تهدف إلى الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية في وجه الهجوم الأميركي الأخير على المحكمة، تحديدا قرار الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على المحكمة والعاملين فيها وأسرهم.

وأكدت الدول الموقعة، إلى جانب دولة فلسطين، أنها ملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب، وأنها ستعمل على تقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية التي هي عناصر أساسية للسلام والأمن، ولذلك فإنها تدعو جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة من أجل تنفيذ ولايتها المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي.

كما أكدت الدول الموقعة أن المحكمة الجنائية الدولية هي مكون أساسي من النظام الدولي متعددة الأطراف، وما تمثله المحكمة من دور دولي هام في محاربة إفلات مجرمي الحرب من العقاب، وهذا لا يتحقق إلا من خلال قيام الدول بتقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية والعمل على تعزيز عملها.