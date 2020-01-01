التميمي يدين إعدام الشاب أحمد عريقات

رام الله / سما /

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، جريمة إعدام الشاب أحمد عريقات، أمس الثلاثاء، على أحد حواجز الاحتلال شرق القدس المحتلة.

واعتبر التميمي في بيان له، اليوم الأربعاء، هذه الجريمة "امتداد لجرائم الاحتلال، وحكومته الفاشية، القائمة على حساب دماء الفلسطينيين والضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية، مدعومة من قبل الإدارة الأميركية التي أصبحت راعي الإرهاب الصهيوني بامتياز".

وأكد التميمي "أن الاحتلال، ككيان عنصري، لم يستسهل قتل الفلسطينيين لولا الدعم والغطاء من قبل الإدارة الأميركية، التي تتحمل المسؤولية معه عن كل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها".