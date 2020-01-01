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الأوقاف بغزة توضح بشأن استمرار إقامة الجمع والجماعات في المساجد بالقطاع

الأربعاء 24 يونيو 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة توضح بشأن استمرار إقامة الجمع والجماعات في المساجد بالقطاع


غزة / سما /

أصدرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا بشأن استمرار إقامة الجمع والجماعات في المساجد بالقطاع، في ظل تفشي فيروس كورونا عالميًا.

وأكدت الاوقاف في بيان لها، استمرار فتح المساجد وإقامة الجمع والجماعات في مساجد قطاع غزة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عليها سابقًا، المتمثلة بإحضار سجادة الصلاة، والتزام التباعد، وعدم المصافحة وغيرها.

وشدّدت على ضرورة التزام المواطنين بتلك الإجراءات، وقالت "فهو واجب شرعي لا يجوز التقصير فيه، من أجل الحفاظ على سلامتهم".

#غزة #وزارة الاوقاف #اغلاق المساجد #فيروس كورونا

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