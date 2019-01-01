تونس تمنح الأونروا 100 ألف دولار

تونس /سما/

أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مساهمة بـ100 ألف دولار لدعم جهود تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا).

يأتي قرار المساهمة من قبل الرئيس قيس سعيد، في أعقاب مشاركة تونس في المؤتمر الافتراضي حول التعهدات الطوعية لتمويل الوكالة الذي نظم أمس الثلاثاء تحت شعار "الأونروا قوية في عالم مليء بالتحديات- تعبئة العمل الجماعي".

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت تونس على الدور الحيوي لوكالة الأونروا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين عبر برامج التعليم والصحة والإغاثة خاصة في هذا الظرف الصعب في ظل انتشار جائحة كورونا العالمية.

وطبقاً للبيان، دعت تونس المجتمع الدولي إلى توحيد قواه للعمل من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الرئيس قيس سعيد من أشد المناصرين المتحمسين للقضية الفلسطينية ومناوئ لتطبيع العلاقات مع اسرائيل، ومثلت القضية الفلسطينية أحد المحاور الرئيسية لحملته الانتخابية لمنصب الرئاسة في 2019.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أعلن أمس الثلاثاء عن جمع تعهدات مالية تصل إلى 130 مليون يورو لدعم الوكالة التي تواجه صعوبات في الضفة ومناطق أخرى، غير أنه أكد حاجة الوكالة إلى المزيد لسد الفجوة البالغة 400 مليون دولار في موازنتها لهذا العام.