1733 إصابة بكورونا في أوساط فلسطينيي الخط الأخضر

القدس المحتلة / سما /

بلغ مجمل عدد المصابين بفيروس كورونا في أوساط فلسطينيي الخط الأخضر، اليوم الأربعاء، حتى الساعة 10:30 صباحًا، 1733، وذلك بعد تسجيل 65 اصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وقد بلغت عدد الإصابات الجديدة المسجلة منذ بداية الأسبوع الحالي 99 إصابة. بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

ويستمر الارتفاع السريع في منطقة النقب، إذ بلغ مجمل عدد الإصابات في رهط 220 إصابة مع تسجيل 14 إصابة جديدة في اليوم الأخير، كذلك حورة 215 إصابة مع تسجيل 7 حالات جديد، وعرعرة النقب مع 199 إصابة منها 29 حالة في اليوم الأخير وحالتين في اللقية مع مجمل عدد الإصابات 19.

وفي المقابل، يستمر ارتفاع عدد الحالات في منطقة المثلث، حيث بلغ مجمل عدد الإصابات في أم الفحم 110 بزيادة 3 إصابات جديدة منذ يوم أمس، كذلك في باقة الغربية بنحو 74 مع 5 إصابات جديدة، وفي كل من جسر الزرقاء وكفر قرع وعرعرة، مع تسجيل إصابتين في كل منها وإصابة واحدة في كل من جث المثلث والطيبة وكفر قاسم خلال 24 ساعة الأخيرة.

أما في منطقة الجليل، سُجلت 3 إصابات جديدة في شفاعمرو ليبلغ مجمل عدد الإصابات 18 حالة، وسجل ارتفاع في قرى الشاغور كذلك، حيث سجلت إصابة واحدة جديدة في كل من مجد الكروم والبعنة ودير الأسد.

يذكر أن عدد الفحوصات في أوساط الفلسطينيين، بلغ 91,444 فحص، بزيادة 2196 في اليوم الأخير.