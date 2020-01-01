الحكم بالمؤبد اربع مرات على الأسير عاصم البرغوثي

رام الله / سما /

حكمت محكمة الاحتلال بالسجن المؤبد اربع مرات على عاصم البرغوثي ، بتهمة قتل ثلاثة إسرائيليين بينهم جنديان في هجوم مسلح على مستوطنة جفعات عساف ،و مفرق عوفرا ، قبل أربع سنوات .

​بحسب لائحة الاتهام، نفذ البرغوثي مع شقيقه في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨ عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "عوفره"، أصيبت فيها مستوطنة حامل بصورة خطيرة. وأنجبت مولودها بعد العملية ولكنه توفي بعد ثلاثة أيام.

وبعد أربعة أيام من العملية، بحسب لائحة الاتهام، نفذ البرغوثي في الثالث عشر من كانون الأول عملية إطلاق نار أخرى على مفرق مستوطنة "غفعات أساف"، قتل فيها اثنان من جنود الاحتلال.

وكان البرغوثي قد اعتقل لاحقا في في قرية أبو شخيدم مع أحد المساعدين له، علما أن شقيقه صالح كان قد استشهد قبل نحو شهر من اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلة البرغوثي في قرية كوبر، الخميس الماضي.