  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لهذا السبب.. حزب "يش عتيد" يرسل منطاد "زيبلين" فوق الكنيست..!

الأربعاء 24 يونيو 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. حزب "يش عتيد" يرسل منطاد "زيبلين" فوق الكنيست..!


القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن تصوت الجلسة الكاملة للكنيست اليوم الأربعاء لرفض طلب من (يش عتيد) للجنة تحقيق خاصة تتعلق بالتحقيق في دور نتنياهو في "قضية الغواصات".
 
ووجد حزب "يش عتيد" طريقة مبتكرة لزيادة الوعي للدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصة يوم الأربعاء حيث أرسلت منطاد (زيبلين) والذي يشبه الغواصة لجعلها تحوم فوق الكنيست.
 
وأعلنت وزارة العدل في كانون الأول / ديسمبر اتهامات جنائية بحق محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو رئيس البحرية السابق، بشراء ملياري دولار من الغواصات من ألمانيا.
 
واستجوبت الشرطة نتنياهو، لكنه ليس مشتبهاً به في التحقيق الطويل الأمد في الاشتباه في أن الوكيل المحلي لشركة بناء السفن "تيسينكروب"، وهي جزء من مجموعة تيسينكروب، دفع رشاوي للمسؤولين الإسرائيليين.
 
ومن المتوقع أن تصوت الجلسة الكاملة للكنيست يوم الأربعاء على رفض طلب من يش عتيد للجنة تحقيق للتحقيق في دور نتنياهو في القضية.
 
 ويهدف الطلب إلى إحراج زعيم أزرق أبيض بيني غانتس، الذي تحدث مرارًا لصالح لجنة تحقيق خلال الحملات الانتخابية الثلاث الماضية.
 
ونُشرت اقتباسات من غانتس وغيره من قادة أزرق أبيض الداعين إلى اللجنة على منطاد زيبلين. كما احتج نشطاء يش عتيد-تيلم خارج الكنيست.
 
وقال زعيم ييش عتيد "يائير لابيد" "إن قضية الغواصة ستستمر في التحليق فوقنا حتى يتم الكشف عن الحقيقة". "هذه أخطر فضيحة فساد تتعلق بالأمن منذ تأسيس الدولة. أمام غانتس الآن فرصة لإثبات أنه يهتم بالأمن القومي أكثر من مقعده في الحكومة."

#حزب يش عتيد #الكنيست الاسرائيلي #نتنياهو #قضية الغواصات #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

قطر هددت اسرائيل بعدم ارسال المنحة القطرية مجددا الى غزة

اسرائيل: بذلنا جهودا كبيرة للتسريع في ادخال المنحة القطرية وغزة يجب أن تبقى هادئة

اسرائيل: المساعدات الاماراتية ستسلم للسلطة الفلسطينية بالضفة وغزة

يديعوت : الأموال القطرية وصلت غزة عبر معبر إيريز و عائلة "غولدن" تهاجم

كوخافي: الأحداث بعد الضم قد تتطور لحرب في غزة

نتنياهو وفريدمان يصران على الضم، بومبيو إلى حدٍّ ما، كوشنر يتأرجح وبيركويتز ضد

وفاة زوجة مؤسس حركة حماس الشهيد احمد ياسين بمدينة غزة

الأخبار الرئيسية

j

الرئيس: تنفيذ الضم سيترتب عليه تحمل الاحتلال المسؤوليات عن الأرض المحتلة

الأوقاف بغزة توضح بشأن استمرار إقامة الجمع والجماعات في المساجد بالقطاع

وزيرة الصحة تعلن تفوح قضاء الخليل بلدة منكوبة

طور منظومة لتضليل القبة الحديدية ..سمح بالنشر : الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة

تسجيل 142 إصابة جديدة بـ"كورونا" يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 1517