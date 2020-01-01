لهذا السبب.. حزب "يش عتيد" يرسل منطاد "زيبلين" فوق الكنيست..!

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن تصوت الجلسة الكاملة للكنيست اليوم الأربعاء لرفض طلب من (يش عتيد) للجنة تحقيق خاصة تتعلق بالتحقيق في دور نتنياهو في "قضية الغواصات".



ووجد حزب "يش عتيد" طريقة مبتكرة لزيادة الوعي للدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصة يوم الأربعاء حيث أرسلت منطاد (زيبلين) والذي يشبه الغواصة لجعلها تحوم فوق الكنيست.



وأعلنت وزارة العدل في كانون الأول / ديسمبر اتهامات جنائية بحق محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو رئيس البحرية السابق، بشراء ملياري دولار من الغواصات من ألمانيا.



واستجوبت الشرطة نتنياهو، لكنه ليس مشتبهاً به في التحقيق الطويل الأمد في الاشتباه في أن الوكيل المحلي لشركة بناء السفن "تيسينكروب"، وهي جزء من مجموعة تيسينكروب، دفع رشاوي للمسؤولين الإسرائيليين.



ومن المتوقع أن تصوت الجلسة الكاملة للكنيست يوم الأربعاء على رفض طلب من يش عتيد للجنة تحقيق للتحقيق في دور نتنياهو في القضية.



ويهدف الطلب إلى إحراج زعيم أزرق أبيض بيني غانتس، الذي تحدث مرارًا لصالح لجنة تحقيق خلال الحملات الانتخابية الثلاث الماضية.



ونُشرت اقتباسات من غانتس وغيره من قادة أزرق أبيض الداعين إلى اللجنة على منطاد زيبلين. كما احتج نشطاء يش عتيد-تيلم خارج الكنيست.



وقال زعيم ييش عتيد "يائير لابيد" "إن قضية الغواصة ستستمر في التحليق فوقنا حتى يتم الكشف عن الحقيقة". "هذه أخطر فضيحة فساد تتعلق بالأمن منذ تأسيس الدولة. أمام غانتس الآن فرصة لإثبات أنه يهتم بالأمن القومي أكثر من مقعده في الحكومة."