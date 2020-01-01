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بمشاركة الرئيس: بدء أعمال الجلسة الختامية من دور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي

الأربعاء 24 يونيو 2020 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة الرئيس: بدء أعمال الجلسة الختامية من دور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي


رام الله / سما /

بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بدأت ظهر اليوم الأربعاء، الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي.

وأدان رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في كلمته بالجلسة التي عقدت افتراضيا (عن بعد)، الإجراءات أحادية الجانب التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بهدف تغيير الوضع القائم على الأرض وفرض واقعٍ جديدٍ ستكون له عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة.

وشدد على أن السلام القائم على مبدأ حل الدولتين استناداً للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الحل الوحيد الذي يضمن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد دعم البرلمان العربي لقرار الرئيس محمود عباس بقطع كافة أشكال العلاقات مع قوة الاحتلال والتحلل من الاتفاقيات والالتزامات الموقعة معها.

ورحب رئيس البرلمان العربي، بالرئيس محمود عباس لمشاركته في هذه الجلسة الهامة، والتي يعقدها البرلمان العربي عن بعد في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها عالمنا العربي وبالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تداعياتٍ على كافة المستويات.

#الرئيس عباس #البرلمان العربي #مخططات الضم

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