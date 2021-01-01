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محمد رمضان يجسد شخصية الراحل أحمد زكي في مسلسله القادم

الأربعاء 24 يونيو 2020 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان يجسد شخصية الراحل أحمد زكي في مسلسله القادم


وكالات / سما /

كشف النجم المصري محمد رمضان عن تفاصيل مسلسله القادم والمقرر أن ينافس به خلال موسم رمضان المقبل في عام 2021، وهو مسلسل بعنوان "الإمبراطور".

و أعلن محمد رمضان، أنه بصدد تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي،  وعلّق قائلًا: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي".

وحتى الآن لم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل أخرى تتعلّق بالإخراج أو التأليف أو الإنتاج.

وكان الفنان محمد رمضان قد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل "البرنس" والذي شارك فيه نخبة من النجوم من بينهم: أحمد زاهر، نور اللبنانية، إدوارد، سلوى عثمان، روجينا، من تأليف وإخراج محمد سامي.

#محمد رمضان #أحمد زكي

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