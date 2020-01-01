غزة: لا اصابات جديدة بكورونا بعد اجراء فحوصات لـ ٢١٨ عينة مشتبهة

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة انها اجرت فحوصات لـ ٢١٨ عينة مشتبك خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية كانت نتائجها سلبية ولم يسجل اية اصابات جديدة بكورونا بقطاع غزة.

واشارت الى ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطع مارس بلغ ١٢٣٥٣ عينة جميعها سلبية باستثناء ٧٢ عينة توفيت واحدة منها وشفيت ٥٦ فيما لا تزال ١٥ حالة تتلقى العلاج بالمشفى التركي جنوب مدينة غزة.

واكدت الصحة في بيانها اليومي انها تتابع الحالة الصحية لـ ٢٥٧ مواطنا موزعين على اربعة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة مطمئنة.

واشارت الى انها اخلت مركزي الحجر بفندق الامل وبيت حانون لتطويرهما.