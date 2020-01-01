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مراهقون يوثقون لحظة مروعة على "تيك توك"

الأربعاء 24 يونيو 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراهقون يوثقون لحظة مروعة على "تيك توك"


وكالات / سما /

وثق مراهقون مستخدمون لتطبيق "تيك توك"، لحظة مروعة على شاطئ بمدينة سياتل الأمريكية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "مترو"، عثرت مجموعة من المراهقين على حقيبة ملقاة بين الصخور على الشاطئ، بداخلها كيس أسود اتضح أنه يحتوي على جثة.

وقال الشاب الذي نشر الفيديو، إن رائحة "مريعة" خرجت من الكيس عند فتحه، ما دفعهم للاتصال بالشرطة على الفور.

وأعلنت السلطات أنها وجدت عدة أكياس تحتوي على أعضاء بشرية من جثة ما، وكان هذا الكيس واحدا منها.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد هوية صاحب الجثة وملابسات الوفاة.

يذكر أن فيديو العثور على الجثة حصد أكثر من 16 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك، ونال نحو 3.5 مليون إعجاب.

#تيك توك #امريكا #جثة

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