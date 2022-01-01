  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

في دولة عربية.. خادمة تعترف بضرب رضيعين بقوة

الأربعاء 24 يونيو 2020 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
في دولة عربية.. خادمة تعترف بضرب رضيعين بقوة


وكالات / سما /

كشفت خادمة تحمل جنسية آسيوية، عن الأسباب التي دفعتها إلى ضرب رضيعين يبلغان من العمر 3 أشهر والتسبب في إيداعهما الإنعاش داخل مستشفى بالكويت.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، قالت الخادمة في التحقيقات إنها تتولى رعاية وإطعام وتنظيف 5 أطفال متفاوتي الأعمار منهم الرضيعان، وأن كفيلتها وزوجها دائما منشغلان، ويتم إلقاء كامل المسؤولية عليها منذ استيقاظ الأطفال حتى خلودهم للنوم.

وقالت المتهمة إن الحمل ثقل عليها وانها لم تعد تتحمل الإزعاج الصادر عن الأطفال الخمسة، مشيرة الى أنها لم تكن تقصد إيذاء الرضيعين وإنما هي معتادة على ضرب الأطفال طلبا للهدوء وكذلك لتربيتهم.

وشددت المتهمة على أنها لم تقصد إيذاء الأطفال، مؤكدة أنها قامت بتربية 3 من أشقاء المجني عليهما.

ونفى الأبوان أقوال المتهمة بشأن إلقاء كل المسؤوليات عليها، مؤكدين أنها محاولة منها للإفلات من التهمة.

وتوجه مواطن وزوجته، في الكويت، بطفليهما الرضيعين إلى المستشفى، حيث تبين وجود آثار ضرب عليهما ما استدعى دخولهما غرفة الإنعاش، ليوجه الأب أصابع الاتهام الى الخادمة.

#رضيع #خادمة

الأكثر قراءة اليوم

قطر هددت اسرائيل بعدم ارسال المنحة القطرية مجددا الى غزة

اسرائيل: بذلنا جهودا كبيرة للتسريع في ادخال المنحة القطرية وغزة يجب أن تبقى هادئة

اسرائيل: المساعدات الاماراتية ستسلم للسلطة الفلسطينية بالضفة وغزة

كوخافي: الأحداث بعد الضم قد تتطور لحرب في غزة

يديعوت : الأموال القطرية وصلت غزة عبر معبر إيريز و عائلة "غولدن" تهاجم

نتنياهو وفريدمان يصران على الضم، بومبيو إلى حدٍّ ما، كوشنر يتأرجح وبيركويتز ضد

"يديعوت": طائرة أقلعت من مطار "بن غوريون" تجاه قطر

الأخبار الرئيسية

j

الرئيس: تنفيذ الضم سيترتب عليه تحمل الاحتلال المسؤوليات عن الأرض المحتلة

وزيرة الصحة تعلن تفوح قضاء الخليل بلدة منكوبة

طور منظومة لتضليل القبة الحديدية ..سمح بالنشر : الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة

تسجيل 142 إصابة جديدة بـ"كورونا" يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 1517

يديعوت : الأموال القطرية وصلت غزة عبر معبر إيريز و عائلة "غولدن" تهاجم