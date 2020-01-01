وزيرة الصحة تعلن تفوح قضاء الخليل بلدة منكوبة

رام الله / سما /

اعلنت وزيرة الصحة مي كيلة تفوح قضاء الخليل بلدة منكوبة بسبب تفشي فيروس كورونا فقد وصلت الاصابات إلى ٢٠٠ .

ووعدت الوزيرة خلال زيارتها لمدينة الخليل اليوم بنقل معاناة وطلبات رؤساء بلديات المحافظة إلى جلسة الحكومة المقبلة.

من جانبه طالب رئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة الحكومة اعلان الخليل محافظة "منكوبة".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البلدية باسم بلديات ومجالس محافظة الخليل مع وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الاربعاء، في قاعة محافظة الخليل.

واشار ابو سنينة الى ان 90% من بلديات محافظة الخليل باتت غير قادرة على تلبية احتياجاتها، مشيرا الى ان هناك نقص شديد في الكوادر والمرافق الطبية في المحافظة.

واضاف يجب تشغيل مديرية صحة يطا ورفد مشفى يطا الحكومي (ابو الحسن) بكافة احتياجاته الطبية والبشرية.

بدوره، قال رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات "اننا نتعرض في البلديات لضغط نفسي شديد من قبل المواطنين قد يؤدي للجنون".

واضاف "لدينا 200 مصاب بالكورونا قي تفوح وعدد المتابعين لمرضى كورونا في تفوح طبيبن، ولم نحظ بأي مساعدة من وزارة الصحة بخصوص المواد الوقائية حتى اللحظة".