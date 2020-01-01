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داخلية غزة : استمرار إغلاق المعابر حتى الأول من الشهر المقبل

الأربعاء 24 يونيو 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة : استمرار إغلاق المعابر حتى الأول من الشهر المقبل


غزة / سما /

قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن إغلاق المعابر خاصةً معبر رفح البري، سيستمر حتى الأول من الشهر المقبل.

وأوضح البزم في تصريحات لإذاعة محلية بغزة، أنه يتم تقييم القرار من حين إلى آخر، وسيتم فتح المعابر في اللحظة المناسبة أمام حركة القادمين من الخارج فقط، ووضعهم في مراكز الحجر الصحي، وسيعلن عنه في حينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارة وكذلك المسافرين أنفسهم.

وأشار إلى أن 186 مواطنًا ممن كانوا بمراكز الحجر غادروها أمس، مشيرًا إلى أنه يجري تعقيم المراكز وإعادة تأهيلها.

وحول إمكانية فتح الأسواق الشعبية، قال إن الأوضاع غير مريحة حتى الآن، وسيتم إعادة تقييم المرافق التي تم فتحها.

وحول الحواجز الأمنية التي أعيد نشرها في القطاع، بين الناطق باسم الداخلية في غزة أنه تم نشرها كإجراء أمني من أجل الحفاظ على استقرار الحالة الأمنية.

#داخلية غزة #فيروس كورونا #اغلاق

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