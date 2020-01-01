مستوطنون يستولون على عشرات الدونمات من أراضي في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على عشرات الدونمات من أراضي العيسوية شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين باشروا بوضع سياج حول عشرات الدونمات من الأراضي المزروعة بالزيتون تعود لمواطنين من الطور والعيسوية.

وكان تقرير لبتسيلم بعنوان "هنا القدس: نهبٌ وعُنفٌ في العيسويّة" حلل السّياسة التي تطبّقها إسرائيل في الحي منذ ضمته إلى حدودها، وهي سياسة قوامها نهب الأراضي والإهمال المتعمّد وغياب التخطيط – وعُنف الشرطة المطبّق بتطرّف وحشيّ، ونهب نحو 90% من أراضي العيسوية، التي كانت تمتد آنذاك على مساحة نحو 10 آلاف دونم وتسخيرها لاحتياجات المستوطنين.