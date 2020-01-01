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"الخارجية": عودة 100 عالق من إسبانيا والمغرب وغداً عودة 540 من مصر

الأربعاء 24 يونيو 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": عودة 100 عالق من إسبانيا والمغرب وغداً عودة 540 من مصر


رام الله / سما /

 قال مستشار وزير الخارجية، أحمد الديك، إن ما يقارب 100 عالق فلسطيني في إسبانيا والمغرب وصلوا فجر اليوم على متن طائرة ملكية أردنية إلى مطار الملكة علياء الدولي، وأنه سيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد دخولهم أرض الوطن مباشرة.

وأضاف الديك في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الأربعاء، إن طائرتين ستصلان غداً إلى أرض الوطن، وكل منها تقل 270 عالقاً قادمين من جمهورية مصر، مشيراً أن هذه الدفعة الثالثة، وأنه تبقى دفعة رابعة سيتم تأمين عودتها في القريب العاجل.

وبين الديك أنه سيتم إجلاء دفعة من أبناء شعبنا في تركيا نهاية الشهر الجاري، عبر أربع طائرات خلال ثلاثة أيام بالتنسيق مع الأردن، متوقعاً في السياق، إجلاء العالقين من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة، نهاية الشهر الجاري.

وأضاف الديك أنه يجري التنسيق مع الأردن أيضاً على تحديد مواعيد لإجلاء عدد كبير من العالقين في دول شرق آسيا وأوروبا، وقد يتم اختيار دولة فرنسا لتجميع العالقين، لافتاً إلى أن عدد العالقين في أوروبا، 300 عالق.

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