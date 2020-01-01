أبل تطلق حزمة من التحديثات لأنظمتها المختلفة

وكالات / سما /

في مثل هذا التوقيت من كل عام، تعلن أبل التحديثات الجديدة لأنظمتها المختلفة، لإعطاء المستخدمين مميزات إضافية وخيارات تسهل عليهم إنجاز أعمالهم، وفي الغالب تتضمن الإصدارات الجديدة على تحسينات مهمة في الشكل، وتغييرات في واجهة النظام كما فعلت في الإصدار الجديد لأنظمة ماك هذا العام.

iOS14

البداية كانت مع إطلاق الإصدار الجديد لنظام iOS الذي حصل على عدة تحسينات ومميزات مهمة سوف تصل للمستخدمين وقت الإطلاق الرسمي، أهمها إمكانية الوصول لجميع التطبيقات من خلال صفحة وحدة، مع إخفاء جميع الصفحات الخاصة بالتطبيقات وإبقاء صفحات معينة أيضاً. وتم الإعلان عن إمكانية إضافة الويدجت إلى الصفحات الرئيسة، مثلاً تستطيع إضافة الطقس أو الويدجت الخاص بالساعة أو التقويم على صفحتك الرئيسة مع التطبيقات. عملت الشركة أيضاً على تحسين طريقة الرد على المكالمات، التي أصبحت تظهر على شكل تنبيه في الأعلى فقط، ولن تظهر بعد بملء الشاشة كما هو معمول حالياً، وهو ما يسهل إمكانية إكمال المهام، وعدم الرد على المكالمات.

تم أيضاً الإعلان عن تطبيق خاص بالترجمة سيسهل على المستخدمين ترجمة المحادثات الكتابية أو الصوتية، إلى جانب الإعلان عن تحديثات مهمة على نظام أبل للسيارات، إذ سيصبح بإمكان المستخدمين الاستغناء عن مفاتيح السيارة وفتحها وتشغيلها من خلال iPhone، وستكون الميزة متاحة على عدد محدود من السيارات في عام 2021.

وأهم ميزة تم الإعلان عنها هي ميزة إمكانية الاستفادة من الخدمات الأساسية لأي تطبيق من دون الحاجة لتحميله. على سبيل المثال في حال حاجتك لتأجير سيارة، سيتوفر لها تطبيق خاص تستطيع إنجاز حاجتك من دون تحميله عبر ميزة التطبيقات المصغرة.

iPadOs

أما بخصوص النظام الخاص لأجهزة الأيباد فقد حصل على تحسينات بسيطة مثلاً إمكانية استفادة التطبيقات من حجم الشاشة وإضافة القائمة الجانبية، وتحسينات مهمة على القلم والاستفادة منه، حيث سيتعرف القلم على الرسومات وسيقوم بتحسينها، وسيتعرف الأيباد على خط يدك المكتوب ويحسن من طريقة الكتابة.

watchOS

ساعة أبل حصلت على تحديثات مهمة؛ بإمكان المطورين الآن إنشاء واجهات للساعة وإطلاقها للمستخدمين، كما ستتعرف الساعة على معدل نومك، وستعطيك نصائح لتحسينه، بجانب مميزات مهمة أخرى، إذ تمت إضافة رياضات جديدة على سبيل المثال الرقص وستتعرف الساعة على طريقة الرقص وستحسب السعرات الحرارية المفقودة. ومن المميزات المهمة التي تم الإعلان عنها أن الساعة ستساعدك على غسيل يدك بشكل صحيح وفي حال عدم إتمامك هذا سيصلك تنبيه من الساعة.

MacOs

تم الإعلان عن تحديث لنظام ماك باسمBig Sur ، وشمل على إعادة تصميم واجهات النظام بشكل كامل، وستكون هناك تحسينات شاملة على جميع التطبيقات الأساسية في النظام مثل تطبيق البريد الإلكتروني وتطبيق التقويم. أيضاً تم تحسين متصفح سفاري إذ أصبح أكثر خفة وسرعة من السابق. وأهم ميزة في متصفح سفاري كانت ميزة الأمان، ومن خلالها تستطيع معرفة المواقع التي تتبعها، والمعلومات التي يحصل عليها المستخدمون من الأمور المهمة التي أعلنتها أبل.

المعالجات الجديدة لأجهزة ماك ستكون من صنع الشركة، وستمكنها من تحسين تجربة المستخدم وستصبح أجهزة ماك أسرع وأفضل من السابق. وبحسب تصريح الرئيس التنفيذي لأبل، فإن أول جهاز سيأتي بمعالج من الشركة سيكون في نهاية السنة الحالية، ولكن عملية دعم التطبيقات الخاصة بأجهزة ماك للمعالج الجديد ستكون على مدى سنتين من الآن. وهي خطوة للمستقبل.