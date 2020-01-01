مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام تؤكد رفضها لـ "الضم"

رام الله / سما /

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، إن مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام وممثلته في الرباعية الدولية سوزانا تريستال، جددت تأكيدها خلال اتصال هاتفي معه على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لقيام اسرائيل بضم أجزاء من أراضِ دولة فلسطين.

وأضاف الفرا في حديث للإذاعة الرسمية، إنه يواصل اتصالاته مع ممثلي الاتحاد الاوروبي، وبلجيكا، ولكسمبورغ، وأنه أجرى جرى إتصالاً مع وزير خارجية لكسمبورغ الذي جدد موقف بلاده الرافض لخطة الضم، بالإضافة إلى حديثه مع رؤساء الكتل البرلمانية في البرلمان الفيدرالي البلجيكي الذي من المقرر أن يجتمع قريباً للبحث في الخطوة الاسرائيلية مؤكدين رفضهم لها.

وأكد الفرا أن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورجسدرف، نقل خلال كلمته في المهرجان الرافض للضم في أريحا موقف الاتحاد الاوروبي الرافض للضم، موضحاً أن على وزراء خارجية دول الاتحاد الأعضاء في مجلس الأمن أن يؤكدوا هذا الموقف في اجتماع اليوم.