تياجو ألكانتارا حائر بين برشلونة وليفربول

وكالات / سما /

زج تياجو ألكانتارا، نجم وسط بايرن ميونخ، ببرشلونة وليفربول في حرب جديدة، حيث يتصارع الفريقين على الظفر بخدمات خريج لاماسيا، خصوصاً وأن هذا الأخير منفتح على خوض تحدٍ جديد.

وتوقفت المحادثات بين بايرن ميونخ ولاعبه الإسباني البالغ من العمر 29 عاماً بشأن العقد الجديد مؤخراً، وهو ما يجعل تياجو ألكانتارا على مشارف الرحيل بعد 7 مواسم قضاها داخل جدران أليانز أرينا.

وبحسب صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، فإن تياجو ألكناتارا، الذي وقع لبايرن ميونخ في صيف 2013 ولعب بقميص البافاري 7 سنوات وينتهي عقده الحالي في صيف 2021، قرر مغادرة العملاق البافاري في الميركاتو القادم.

وأشارت إلى أن تياجو ألكانتارا يضع أمامه فريقين، للانتقال إلى أحدهما، ويتعلق الأمر بفريقه السابق برشلونة، بالإضافة إلى ليفربول، خصوصاً وأن يورجن كلوب معجب بقدارته.

وأضافت: “إذا أراد تياجو تياجو ألكانتارا مغادرة العملاق البافاري، فلن يحاول هذا الأخير إيقافه بسبب وضعية عقده، حيث ينتهي في 2021، ولذلك يتوقع بايرن ميونخ الحصول على حوالي 50 مليون يورو من بيعه.

ومن الممكن أن يغض برشلونة النظر عن ميراليم بيانيتش، حيث سيكون خيار تياجو ألكانتارا أكثر آماناً، على اعتبار أنه ترعرع في البارسا، وبالتالي لن يحتاج لوقت طويل من أجل التأقلم على الأجواء الإسبانية.