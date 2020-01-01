عريقات : نتنياهو يتحمّل مسؤولية إعدام ابن عمي

وكالات

حمل صائب عريقات، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن "إعدام جنود الاحتلال، للشهيد أحمد عريقات، بينما كان في طريقه لإيصال والدته إلى بيت لحم لحضور زفاف شقيقته".

وذكر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، أن "الاحتلال لم يكتف بإعدامه، وإنما واصل الكذب واتهامه بمحاولة دهس مجندة لتبرير الجريمة".

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، قال عريقات: "شكر الله سعيكم وما نحن إلا كأي عائلة فلسطينية، أعدم أحمد بدم بارد، وكنا في عرس أخته إيمان، هو ابن عمي وابن أخ أم علي، وبعد عدة أيام كان عرسه".

وأضاف عريقات: "نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة، عن جريمة الإعدام الميداني، تماما كما أعدموا الشهيد إياد الحلاق، ويجب أن يمثل أمام الجنائية الدولية، ألهم الله والدته أم فيصل ووالده وأشقاءه وشقيقاته وعمته أم علي الصبر والسلوان .. إلى جنات الخلد، حيث العدالة والكرامة والحرية والراحة الأبدية".

وكان الشاب أحمد مصطفى عريقات (26 عاما) من بلدة أبوديس استشهد، عصر أمس، برصاص جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الـكونتينر، بين القدس وبيت لحم.