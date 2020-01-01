سان جيرمان يعلن إصابة ثلاثة لاعبين بالفريق بكورونا

وكالات / سما /

كشف نادي باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء وبشكل رسمي، عن إصابة أربعة من أعضاء الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد.

وأكد باريس سان جيرمان في بيان على موقعه الرسمي، أن الاختبارات التي أجريت على الفريق بشأن فيروس كورونا، أظهرت إيجابية أربع أفراد بفيروس كورونا، من ضمنهم ثلاثة لاعبين والشخص الرابع هو عضو بالجهاز الفني للفريق الفرنسي.

وأضاف البيان، أن هؤلاء الأشخاص أصيبوا أثناء قضاءهم فترة الحجر الصحي والآن قد أتم شفاؤهم، مما يعني أنهم بإمكانهم التواجد في تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

وعلى الرغم من ذلك، رفض الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص الأربعة المصابين.

وسبق وأن توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك بعدما قامت الحكومة الفرنسية بإلغاء الموسم الحالي قبل إنتهاءه وإعلان العملاق الباريسي بطلًا للمسابقة.

ويتبقى لباريس سان جيرمان مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام، والتي يسعى رفاق نيمار بكل ما أوتوا من قوة للتتويج بها للمرة الأولى في تاريخهم.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في تجاوز عقبة بوروسيا دورتموند بدور ال16 والتأهل إلى دور ال8، والذي سيتم لعبه بنظام مباراة واحدة بدلًا من مباراتين خلال شهر أغسطس المقبل.