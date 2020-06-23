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(الفلسطينيون فايروس)! توفيق أبو شومر

الأربعاء 24 يونيو 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
(الفلسطينيون فايروس)! توفيق أبو شومر


خطب المستوطن العنصري، جاك كوبفر Jack Kupfer   في الخيمة أمام مقر إقامة، نتنياهو في القدس يحتج على تظاهرة اليساريين في تل أبيب يوم 23-6-2020م ممن يتظاهرون ضد مشروع سرقة الأرض الفلسطينية، (الضم) قال:

"أنا من حركة بيتار اليهودية (الإرهابية)، ومن تلاميذ منظر الحركة الصهيونية، جابوتنسكي، أنا من حُراس إسرائيل.

يوجد عندنا فايروس أخطر من فايروس الكورونا، هم الفلسطينيون، فايروس الفلسطينيين يصيب اليهود والمحكمة العليا، والإعلام، والأكاديميين.

 إنَّ داعمي الفلسطينيين في ساحة رابين، يدفعون اليهود للخضوع، لم تكن هناك دولة فلسطينية، في الماضي، أو في المستقبل، فإذا لم نعترف بحقنا في بيت لحم، والخليل، ونابلس، إذن فما حقنا في تل أبيب؟! نحن هنا بالقوة، لا يجب أن نعتذر عن ذلك.

إن هؤلاء المصابين بفايروس فلسطين، يريدون إرعابنا، من الأردن، فقد (سرق) ملك الأردن منا ثلاثة أرباع أرض إسرائيل، وهو ما يزال حاكما، شكرا للإسرائيليين، هو يبلغنا أن الضفة الغربية ليست لنا؟ يجب أن نُذكره بأن الأردن لنا أيضا!

أما أحفاد الحاج أمين الحسيني في رام الله ما يزالون يعلمون أطفالهم كره اليهود، ينكرون حقوقنا، يجب أن نرعبهم!

نحن سابع أقوى دولة في العالم، يخيفوننا بحرق الأرض تحت أقدامنا، هل جيش إسرائيل غير قادرٍ على هزيمتهم؟!

إن قدوتنا هو، يوشع بن نون، صاحب شعار (النصر وتدمير العدو)!

[الرابط للتوثيق من صحيفة أروتس شيفع، صحيفة المستوطنين، التي يمولها، ديفيد فردمان، سفير أمريكا في إسرائيل  24-6-2020]

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/282350

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