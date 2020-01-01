سمح بالنشر : الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة

القدس المحتلة / سما /

قدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام بحق الأسير فادي قداس من سكان قطاع غزة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن قداس وهو فني كهربائي، ناشط في لجان المقاومة الشعبية، ويقدم خدمات للجناح العسكري لحركة حماس.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإنه خلال الـ 15 عامًا الماضية شارك في نشاطات تضمنت إطلاق صواريخ وحفر أنفاق، وإصلاح الكهرباء داخل أنفاق حماس، وتزويد الصواريخ بلوحات كهربائية خاصة، والعمل على تطوير منظومة كهربائية لتضليل القبة الحديدية.

وتضمنت اللائحة 9 اتهامات بحقه منها، "ارتكاب جرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والعضوية في منظمة إرهابية، وتجنيد أعضاء، واستخدام ممتلكات عامة لأغراض إرهابية، وجرائم تتعلق بالسلاح ومحاولات القتل". وفق نص البيان.