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هل تلوح في الأفق أزمة بين محمد صلاح ويورغن كلوب؟

الأربعاء 24 يونيو 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تلوح في الأفق أزمة بين محمد صلاح ويورغن كلوب؟


وكالات / سما /

توقعت صحيفة أيرلندية وجود أزمة وراء الكواليس بين اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومديره الفني يورغن كلوب.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" الأيرلندية، مساء اليوم الثلاثاء، عن جون ألدريدج أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، توقعه أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة في حال عدم مشاركة النجم المصري، محمد صلاح، في المباراة المقبلة للفريق، والمقررة ضد كريستال بالاس، غدا الأربعاء، ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة أن صلاح غاب عن مباراة الديربي ضد فريق إيفرتون، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، أول أمس الأحد، حيث جلس على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، بعد ان استنفذ المدير الفني للفريق، يورغن كلوب، خمسة تغييرات كاملة.

وأشار ألدريدج إلى أن "محمد صلاح لم يكن سعيدا بعدما جلس على مقاعد بدلاء ليفربول، في مباراة الأحد الماضي، ولن يكون لدينا وقت طويل لننتظر ونكتشف ما إذا كان انزعاجه من عدم اللعب متجذرا بعمق أم لا".

وأوضح ألدريدج أن يورغن كلوب قد أكد أن محمد صلاح جاهز للعودة، وعليه فقد توقع أسطورة ليفربول أن يبدأ النجم المصري المباراة أساسيا في خط الهجوم، بجوار كل من ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ورأى ألدريدج أنه في حال عدم مشاركة محمد صلاح في تشكيلة الفريق، فلن تكون وسائل الإعلام وحدها هي التي ستطرح الأسئلة، حول ما إذا كانت هناك مشكلة حقيقية مع نجم ليفربول أم لا، وما الذي يجري وراء الكواليس بين صلاح وكلوب.

#محمد صلاح #يورغن كلوب #ليفربول

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