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ابنة أخ ترامب تصدر كتابًا يفضح تاريخ عمّها الرئيس والعائلة

الأربعاء 24 يونيو 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة أخ ترامب تصدر كتابًا يفضح تاريخ عمّها الرئيس والعائلة


وكالات

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن أحد أخوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يخوض مسارًا قضائيًا ضد ابنة الأخ الأكبر للعائلة، ماري ترامب، من أجل منع إصدار كتابها الذي يفضح أسرار العائلة.

ومن المقرر صدور الكتاب بعنوان "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم" في 28 تموز/ يوليو.

وطلب روبرت ترامب من محكمة في حيّ كوينز في نيويورك منع صدور الكتاب باعتبار أن ماري ترامب انتهكت اتفاق سرية يقول إنها وقعته على ارتباط بإرث جدّها فرِد ترامب.

وقال روبرت ترامب في بيان نقلته الصحيفة إن "محاولتها لتشويه علاقاتنا العائلة بعد كل هذه السنوات لجني أرباح مالية هي مهزلة وظلم في آن لذكرى والدينا العزيزين".

الرئيس الأميركي وزوجته ووالدته

وتابع "نعتزّ أنا وباقي العائلة كثيرا بشقيقي الرائع الرئيس، وأعمال ماري هي بنظرنا عار حقيقي". وأوضحت دار النشر سايمون أند شوستر أن كتاب المذكرات هذا يلقي "ضوءا فجا على التاريخ القاتم" لعائلة الرئيس.

وتروي ماري ترامب في الكتاب الواقع في 240 صفحة أحداثا شهدتها في منزل جديها في نيويورك. وأوضحت دار النشر أنها "تروي كابوسا من الصدمات والعلاقات المدمرة ومزيجا مأساويا من الإهمال والتجاوزات".

وذكر موقع "دايلي بيست" الإخباري أن ماري ترامب ستكشف أنها المصدر الرئيسي لتحقيق واسع النطاق حول مالية دونالد ترامب نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

#ترامب #كتاب #امريكا

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