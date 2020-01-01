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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء 24 يونيو 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى


القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بقيادة أحد كبار حاخامات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وقاموا بجولة استفزازية وأداء طقوس دينية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

وأشارت المصادر إلى أن الحاخام "اريال شليتا" من كبار الحاخامات بدولة الاحتلال، كان في مقدمة المقتحمين للمسجد الأقصى، والذي ينفذ تحت حماية شرطة الاحتلال.

واقتحم المستوطنون منطقة باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، والتي شهدت اعتداءات متكرر في الأيام الماضية.

ويواصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية وتسهيل قوات الاحتلال، مقابل سلسلة من الانتهاكات بحق المرابطين وحراس المسجد الأقصى بين الاعتقال والإبعاد.

#المسجد الأقصى

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