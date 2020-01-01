  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الاحتلال الصحفي السعدي

الأربعاء 24 يونيو 2020 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

استنكرت نقابة الصحفيين اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، الصحفي مجاهد السعدي، من منزله في مدينة جنين.

وتطالب النقابة كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بحجج وذرائع واهية.

وتعبر النقابة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة، لحقوق الصحفيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء والمساس بها، الأمر الذي يستدعي من سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين، ووقف التلاعب بحرية الصحفيين المعتقلين من خلال الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال.

#نقابة الصحفيين #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

قطر هددت اسرائيل بعدم ارسال المنحة القطرية مجددا الى غزة

أبو ركن يزعم : السلطة رفضت طلبنا بتخفيف العقوبات على غزة

اسرائيل: بذلنا جهودا كبيرة للتسريع في ادخال المنحة القطرية وغزة يجب أن تبقى هادئة

فيديو.. إعلامي شهير يكشف سرا صادما عن أم كلثوم!

اسرائيل: المساعدات الاماراتية ستسلم للسلطة الفلسطينية بالضفة وغزة

اقتصاد غزة توضح أسباب السماح بإدخال الملابس المستخدمة "البالة"

كوخافي: الأحداث بعد الضم قد تتطور لحرب في غزة

الأخبار الرئيسية

تسجيل 142 إصابة جديدة بـ"كورونا" يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 1517

يديعوت : الأموال القطرية وصلت غزة عبر معبر إيريز و عائلة "غولدن" تهاجم

الاحتلال الاسرائيلي يصيب مواطنا في مخيم قلنديا ويهدم منزلا في بيت حنينا شمال القدس

نتنياهو وفريدمان يصران على الضم، بومبيو إلى حدٍّ ما، كوشنر يتأرجح وبيركويتز ضد

كوخافي: الأحداث بعد الضم قد تتطور لحرب في غزة