الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا من الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، بينهم صحفي ، وهم: الصحفي مجاهد السعدي من مدينة جنين، وجمال محمد منيب الشيخ ابراهيم، ومحمود حافظ ملحم من بلدة كفرراعي، وفارس حسني شواهنة، وإبراهيم كامل عبد الفتاح كامل شلبي من بلدة السيلة الحارثية.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين، وهم: وائل علي أبو قمر (44 عاما)، ويوسف محمد الراعي (39 عاما)، وبلال محمد مسكاوي (39 عاما)، وابراهيم شاكر شبيطة (40 عاما) من بلدة عزون شرق قلقيلية، والشقيقين براء (24 عاما) وحسين علي ابتلي (23عاما) أثناء تواجدهما بشارع "جلجولية"، بمدينة قلقيلية.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: مثنى عمر القواسمة من مدينة الخليل، وعدي يونس الدودة، ومحمد يونس البو من بلدة حلحول.