فتح تطلق الحملة العالمية لمناهضة الضم

رام الله / سما /

أعلنت مفوضية الإعلام والثقافة بحركة فتح، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الحملة العالمية لمناهضة الضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان: "إن هذه الحملة ستعمل بكل ما أوتيت من إمكانيات مادية وبشرية لإظهار رواية الحق الفلسطيني، ولحشد الأصوات الفلسطينية والعربية والدولية المناهضة لمشروع الضم الاستيطاني، وذلك للعمل على إجبار الاحتلال نحو إلغاء هذه الخطوة والتوقف التام عنها".

وبينت إن هذه الخطوة تأتي استشعارًا بخطورة مشروع الضم، ودعمًا لموقف القيادة الفلسطينية المتقدم في مواجهة كل مشاريع الاحتلال.

ودعت إلى ضرورة الاصطفاف صفًا واحدًا كقيادة وفصائل وشعب في مواجهة هذا "الصِلف الاسرائيلي - الأميركي". وفق نص البيان.

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية دخلت في منحنى خطير يستهدف جوهرها من خلال خطط الضم الإسرائيلية الاستيطانية التي تشكل تهديدًا على وجود دولة فلسطين، مشيرةً إلى أن قرار الضم لأي جزء إضافي من فلسطين المحتلة بغض النظر عن مستواه سيؤدي إلى عواقب وخيمة. وفق البيان.