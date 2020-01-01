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الطب الوقائي: لا نستبعد وجود بؤر غير مكتشفة في محافظات أخرى

الأربعاء 24 يونيو 2020 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطب الوقائي: لا نستبعد وجود بؤر غير مكتشفة في محافظات أخرى


رام الله / سما /

قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه، اليوم الأربعاء، إنه من غير المستبعد وجود بؤر غير مكتشفة للوباء في محافظات أخرى على غرار محافظة الخليل.

وشدد عبد ربه في تصريح خاص لموقع corona.ps، على أهمية اتخاذ اجراءات الوقاية في كل المحافظات، مؤكداً أن النظام الصحي في محافظة الخليل يعمل بكامل طاقته، مضيفاً، قمنا بتحويل عينات من المحافظة لمختبرات المحافظات الأخرى لتسريع الحصول على النتائج.

وقال: " إن المصاب قد ينقل العدوى لـ 10-15 شخصاً في المتوسط في هذه الموجة، خاصة في بعض مناطق الخليل"، لافتاً إلى أن هناك مظاهر عدم التزام بالإجراءات حتى في حالة الإغلاق المعلنة، مضيفاً أن أغلب المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض حالياً، ووضعهم الصحي مستقر، وأن نسبه بسيطة من المصابين احتاجت الدخول لمراكز العلاج، وعددهم في الخليل وبيت لحم حوالي 30 حالة، مشيراً إلى أن باقي المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض، أو أعراضهم بسيطة، يتم حجرهم منزلياً.

#فيروس كورونا #الضفة الغربية

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