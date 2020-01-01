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يديعوت : الأموال القطرية وصلت غزة عبر معبر إيريز و عائلة "غولدن" تهاجم

الأربعاء 24 يونيو 2020 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : الأموال القطرية وصلت غزة عبر معبر إيريز و عائلة "غولدن" تهاجم


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت صباح اليوم الاربعاء انه تم بالفعل تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز بعد تأخير دام عدة أسابيع.

واضافت الصحيفة العبرية انه وحسبما هو معلوم وصلت المنحة إلى "إسرائيل" أمس بطائرة خاصة.

من جانبها هاجت عائلة الضابط الاسير لدى المقاومة بغزة هدار غولدين تحويل المنحة القطرية لقطاع غزة .

وقالت العائلة : " مررت الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي 50 مليون دولار في حقائب لـ "حماس، نتنياهو وغانتس يشترون الهدوء المؤقت ويتخلون عن الجنود، هذا استسلام وقبول بالابتزاز".

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد امس الثلاثاء، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات  للأسر المتعففة في قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر، أن المنحة القطرية، كانت تصرف في الأشهر الماضية، بالأيام الأوائل من كل شهر، بناءً على اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

#الاموال القطرية #غزة #حماس #اسرائيل

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