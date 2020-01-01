المبادرة: الاحتلال ارتكب جريمة قتل بشعة وجبانة بحق الشهيد عريقات

رام الله / سما /

نعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الشهيد البطل أحمد عريقات ووصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية جريمة قتل الشهيد أحمد عريقات بالبشعة و الجبانة ولا مبرر لها سوى العنصرية الحقيرة التي تحكم سلوك جنود الاحتلال.

وقال البرغوثي إن قوات الاحتلال تستبيح حياة الفلسطينيين دون رادع، وأن ما جرى للشهيد عريقات يمكن أن يحدث لأي مواطن أو مواطنة فلسطينية على أي حاجز.

وقال البرغوثي إن الاحتلال لن يرتدع ما لم يواجه مقاومة شعبية موحدة و حركة فعالة لفرض العقوبات عليه ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها.

ووصف البرغوثي الشاب أحمد عريقات ب أنه نموذج في الوطنية والإخلاص لشعبه والخلق الرفيع والدماثة، وقد كان متجها عند استشهاده إلى بيت لحم لإحضار تجهيزات لعرس شقيقته اليوم فحرمه الاحتلال من حياته وحرم شقيقته و عائلته من الفرحة و السعادة.

وقال البرغوثي إن واجبنا جميعا أن لا تذهب تضحيات أبناء فلسطين هدرا وأن يدفع الاحتلال ثمن جرائمه البشعة بحق الأبرياء الفلسطينيين.