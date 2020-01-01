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حماس تدعو لمواجهة "عربدة" الاحتلال بعد عدوانه على سوريا

الأربعاء 24 يونيو 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو لمواجهة "عربدة" الاحتلال بعد عدوانه على سوريا


غزة / سما /

دعت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إلى توحيد جهود الأمة في مواجهة الاحتلال، ووضع حدًا لما وصفتها بـ "العربدة" التي يمارسها في المنطقة بأكملها، وخاصةً بعد تكراره لقصف مناطق في سوريا.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي : إن "هذا الكيان القائم على العدوان المستمر والتوسع المتواصل على حساب أمتنا العربية، لن يوقفه إلا توحيد جهود كل الأمة في موجهته ووضع حد لعربدته، وصولاً لإنهاء مشروعه عن كامل الأرض الفلسطينية".

وأضاف: "العدو الصهيوني هو الخطر الحقيقي على الأمن القومي العربي، وكل من يسعى للتطبيع معه من بعض الأطراف في المنطقة لن تحقق أي مصلحة لشعوب الأمة، بل هي تلحق الضرر الحقيقي بالأمن القومي لمجموع المنطقة وشعوبها". وفق نص البيان.

وكانت سوريا اتهمت إسرائيل بشن غارات على عدة مواقع، ما أدى لمقتل وجرح العديد من الأشخاص بينهم جنود سوريون.

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