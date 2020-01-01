رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" اليوم الأربعاء، في عناوينها اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا على حاجز الكونتينر كان يشارك في الاعداد لحفل زفاف شقيقته.

كما تناولت الصحف الثلاث تسجيل 179 اصابة جديدة بـفيروس "كورونا" في فلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد شاب من أبو ديس يوم زفاف شقيقته

- الرئيس يعزي بوفاة رياض عساف ويهاتف محافظ الخليل ورئيس بلدية تفوح مطمئنا على أوضاع المواطنين

- اشتية: لدينا اجماع دولي رافض للضم ونريد اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية

- تسجيل 179 اصابة جديدة بـ"كورونا"

- وزير الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ: ضم اجزاء من الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي

- الأمين العام للامم المتحدة: الضم سيكون كارثيا على الفلسطينيين والاسرائيليين والمنطقة

- "الخارجية": علاقتنا مع دول البحر المتوسط وثيقة وتصريحات سفيرنا بتركيا اخرجت من سياقها

- 120 برلمانيا فرنسيا يرفضون خطة الضم ويطالبون ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

- مجمع فلسطين الطبي يجري أول عملية قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا

- تعهدات مالية بـ 139 مليون دولار اميركي في مؤتمر وزاري دولي للمانحين دعما لـ"الاونروا"

- ترمب يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمتظاهرين في واشنطن ويهدد باستخدام "قوة جدية"

* "الأيام":

- جيش الاحتلال يعدم شابا على حاجز الكونتينر كان يشارك في الاعداد لحفل زفاف شقيقته أمس

- "كورونا" يواصل التفشي في محافظة الخليل بتسجيل 164 اصابة و4 بمحافظات أخرى

- حالتا وفاة و6 اصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية

- الاحتلال يهدم في سلوان والخليل ومستوطنون يحرقون اراضي ويعتدون على مواطنين

- 120 برلمانيا فرنسيا يرفضون خطة الضم ويطالبون ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

- غانتس: اسرائيل ستنفذ خطة الضم ولن تنتظر الفلسطينيين

- مصر تعرب عن قلقها تجاه خطط اسرائيل ضم اراض في الضفة

- غوتيريش يدعو اسرائيل إلى العدول عن الضم

- منظمة يسارية اسرائيلية: الضم غير اخلاقي ويهدد مستقبل الجميع

- تعهدات ماليو بـ 130 مليون دولار لـ"الأورنروا" والتزام بدعم طويل الاجل للاجئي فلسطين

- غزة: توتر العلاقة بين "الشعبية" و"حماس" ومطاردات بهدف اعتقال كوادر من الجبهة

- باقة الغربية: قتيل وجريحان في جريمة اطلاق نار

- السعودية تدمر صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة اطلقها الحوثيون

- اسرائيل: حالة وفاة و459 اصابة جديدة بـ"كورونا"

* "القدس":

- الرئيس يهاتف محافظ الخليل ورئيس بلدية تفوح مطمئنا على اوضاع المواطنين

- استشهاد شاب على حاجز "الكونتينر"

- اشتية: لدينا اجماع دولي رافض للضم ونريد اعترافا عالميا بالدولة

- تسجيل 179 اصابة جديدة بكورونا في الضفة

- 174 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

- "كورونا" يواصل تفشيه في القارة الاميركية وبؤر جديدة في اوروبا

- السفير المصري لدى فلسطين عصام عاشور: موقف مصر ثابت ومناصر للقضية الفلسطينية والسلام يتحقق على أساس القرارات الدولية والمبادرة العربية

- وفاة و459 اصابة بالفيروس خلال 24 ساعة في اسرائيل

- غارات جوية اسرائيلية على دير الزور والسويداء في سوريا

- المسؤولون الاميركيون يتبنون وجهات نظر متباينة بشأن موعد وتفاصيل خطة اسرائيل للضم