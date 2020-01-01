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أسبوع على الضم.. مجلس الأمن يناقش الضم وألف برلماني أوروبي يعارضون

الأربعاء 24 يونيو 2020 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسبوع على الضم.. مجلس الأمن يناقش الضم وألف برلماني أوروبي يعارضون


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية.
 
وذكر موقع "والا" العبري، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيناقش اليوم الأربعاء، خطة الضم بالضفة الغربية، مضيفاً أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتريتش، أكد أن "الضم مخالف للقانون الدولي".
 
وفي ذات السياق، قالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن 1080 برلماني من 25 دولة أوروبية، وقعوا الليلة على عريضة تطالب إسرائيل بالتراجع عن الضم.
 
وأضافت القناة، أن الرئيس الأمريكي ترامب ناقش الليلة مع مستشاريه، تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية، ومنح إسرائيل الضوء الاخضر للتطبيق.
 
ولفتت القناة العبرية، الى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتداعيات الضم، وناقش مؤخرا عدة سيناريوهات، منها اندلاع حرب في قطاع غزة، وانتفاضة ثالثة بالضفة.
 
وأشارت القناة، الى أنه وقبل أسبوع على موعد الضم، تصر حكومة نتنياهو على تطبيق الضم، ولو بشكل جزئي ومقلص، وعلى مرحلتين بالضفة الغربية.

#مخططات الضم #اسرائيل #مجلس الامن

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