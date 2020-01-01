غوتيريش يدعو إسرائيل للعدول عن ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة

القدس المحتلة / سما /

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "اسرائيل الى التخلي عن خطتها لضم" مناطق من الضفة الغربية المحتلة ما يشكل "انتهاكا يعد من الاخطر للقانون الدولي" في تقرير جديد لمجلس الامن نشر الثلاثاء.

وفي حين يعقد المجلس اليوم اجتماعا حول النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني بمشاركة وزراء عديدين بطلب من الجامعة العربية، اشارت الوثيقة الى ان اي عملية ضم "ستلحق الضرر بحل الدولتين".

وقال غوتيريش "ستهدد هذه الخطوة جهود إرساء السلام في المنطقة" مذكرا بمعارضة المشروع الاسرائيلي حتى داخل المجتمع الاسرائيلي.

وكتب ان "ضم اسرائيل الاحادي لاي جزء من الضفة الغربية المحتلة سيغلق بالتأكيد الباب لاستئناف المفاوضات ويقضي على آفاق قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وحل الدولتين. سيكون ذلك كارثيا على الفلسطينيين والاسرائيليين والمنطقة".

وجلسة مجلس الامن عبر الفيديو ستكون آخر اجتماع دولي كبير قبل الاعلان عن الاستراتيجية الاسرائيلية.

والثلاثاء، اعلن السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة داني دانون في بيان ان "اي قرار يتعلق بالسيادة يعود حصرا للحكومة الاسرائيلية".

وذكر دبلوماسيون ان معظم اعضاء الامم المتحدة سيعارضون الاربعاء المشروع الاسرائيلي.

وقال سفير طلب عدم كشف هويته "يجب توجيه رسالة واضحة ولا يمكننا ان نكتفي بادانة" السياسة الاسرائيلية، ملمحا الى رفع الملف الى محكمة العدل الدولية.