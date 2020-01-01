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وفاة زوجة مؤسس حركة حماس الشهيد احمد ياسين بمدينة غزة

الأربعاء 24 يونيو 2020 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة زوجة مؤسس حركة حماس الشهيد احمد ياسين بمدينة غزة


غزة / سما /

توفيت في ساعة متاخرة من الليل الماضية حليمة ياسين زوجة مؤسس حركة المقاومة الاسلامية حماس الشيخ الشهيد احمد ياسين.

وتوفيت السيدة حليمة ٧٠ عاما في احد مشافي غزة بعد صراع طويل مع المرض.

وتقطن عائلة الشهيد ياسين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

من جانبه نعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ببالغ التسليم والرضا بقضاء الله وقدره، إلى جماهير الشعب الفلسطيني، والامة العربية والإسلامية، الحاجة المجاهدة حليمة ياسين "أم محمد" زوجة الشهيد القائد المؤسس الشيخ أحمد ياسين التي وافتها المنية بعد مسيرة حافلة بالتضحية والصبر والعطاء، والوقوف إلى جانب شيخ المجاهدين في مراحله كافة

واضاف هنية:( رحمها الله، نعم المرأة الصابرة المحتسبة التي عاشت مع الشيخ، وتنقلت في كل مراحل حياته الدعوية والجهادية، وتحملت غيابه سنوات طويلة رهن الاعتقال)

واكد ان قيادة الحركة ستبقى وفية للشيخ المؤسس، ولعائلته ولأهله، ولذويه، ولكل عوائل الشهداء الأبرار .

#احمد ياسين #زوجة #وفاة

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