كورونا عالميا: أكثر من 477 ألف وفاة ونحو 9 مليون و 296 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الثلاثاء، أن الفيروس أودى بحياة 477.376 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 9 ملايين، و296 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 5 ملايين و 3 آلاف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، أعلنت 18 دولة، الثلاثاء،عن وفاة 239 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 10.688 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، واكتشف الثلاثاء، نحو 113 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3.892 حالة وفاة على الأقل.

ولا تزال أميركا تسجل الجزء الاكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات، والاصابات المعلنة، وأعلنت مساء الثلاثاء، عن 751 حالة وفاة حتى اللحظة، ليرتفع عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 123.361 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين، اكثر من مليونين و416 ألف شخص، منهم اكثر من 28 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغت حصيلة الوفيات في البرازيل 51.502 شخصاً، منهم 95 الثلاثاء، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها نحو مليون و 118 ألف حالة مؤكدة، منهم 6.082 في آخر 24 ساعة، وحصيلة وفيات بريطانيا 42.927 حالة، منهم 280 أمس وبحصيلة إصابات تبلغ 306.210 إصابات، منهم 921 إصابة آخر 24 ساعة، وسجلت ايطاليا أمس 18 حالة وفاة، من مجموع 34.675 وفاة، وأعلنت عن اكتشاف 113 إصابة جديدة لترتفع حصيلة المصابين الى 238.833 حالة مؤكدة، وسجلت فرنسا حصيلة وفيات إجمالية تبلغ 29.720 وفاة، منهم 57 أمس، وحصيلة 161.267 إصابة، منهم 517 ٱخر 24 ساعة.

وسجلت اسبانيا حصيلة وفيات بلغت 28.325 شخصا، منهم حالة وفاة واحدة الثلاثاء، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 293.832 شخصاً، منهم 248 في آخر 24 ساعة، والمكسيك، بحصيلة وفيات بلغت 22.584 شخصاً، منهم 759 الثلاثاء، وبحصيلة إصابات معلنة تبلغ 185,122 شخصاً، منهم 4,577 آخر 24 ساعة، وبلغت حصيلة وفيات الهند 14.483 شخصاً، منهم 468 الثلاثاء، وبحصيلة إصابات تبلغ 456.062 شخصاً، منهم 15.612 آخر 24 ساعة، وسجلت ايران وفيات تبلغ 9.863 شخصاً، منهم 121 الثلاثاء، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 209.970 إصابة، منهم 2,445 آخر 24 ساعة، وحصيلة وفيات بلجيكا بلغت 9.713 حالة، منهم 17 الثلاثاء، وحصيلة 60.810 إصابات، منهم 260 آخر 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا حصيلة وفيات بلغت 8.986 شخصاً، منهم 17 حالة وفاة الثلاثاء، وبحصيلة 192.665 إصابة، منهم 546 آخر 24 ساعة، وكندا، بحصيلة وفيات تبلغ 8.453 شخصا، منهم 17 الثلاثاء، كما سجلت 268 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 101,905 حالات في البلاد، وسجلت جمهورية البيرو، حصيلة وفيات تبلغ 8.404 أشخاص، منهم 181 الثلاثاء، وحصيلة اصابات تبلغ 260.810 حالات، منهم 3.363 في الساعات ال24 الاخيرة، وروسيا، بحصيلة وفيات تبلغ 8.359 أشخاص، منهم 153 الثلاثاء، وبحصيلة إصابات تبلغ 599,705 أشخاص، منهم 7,425 ٱخر 24 ساعة، وسجلت هولندا، حصيلة وفيات تبلغ 6.095 شخصا، منهم 5 الثلاثاء، وحصيلة اصابات 49.722 إصابة، منهم 64 آخر 24 ساعة.

في السياق، أوضحت الإحصاءات أن 12 دول عربية أعلنت الثلاثاء، عن 239 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، وسجلت مصر وفاة 87 شخصاً، من مجموع 2.365 حالة وفاة، و1.332 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 58.141 حالة، وسجلت العراق وفاة 84 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 1.251 شخصاً، كما سجلت 1.826 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 34.502 حالة حتى الآن، كما سجلت السعودية 39 حالة وفاة، من مجموع 1.346 وفاة حتى الان، و3.139 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 164.144 شخصاً.

وسجلت الجزائر وفاة 9 أشخاص، ليرتفع مجموع عدد الوفيات فيها إلى 865 شخصاً، و156 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 12.076 حالة حتى الآن، وسجلت الكويت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 334 شخصاً، كما سجلت 742 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 41.033 حالة حتى الآن، كما سجلت اليمن وفاة 4 أشخاص، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 261 شخصاً، كما سجلت 25 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 992 حالة حتى الآن، وسلطنة عمان أعلنت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 140 شخصاً، كما سجلت 1.318 إصابات جديدة، من مجموع 32.394 إصابة حتى الآن، وسجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات لديها إلى 305 أشخاص، و380 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 45.683 حالة حتى الآن، كما سجلت البحرين وفاة شخصين، ليرتفع مجموع عدد الوفيات إلى 67 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة المصابين الاجمالية 22.407 إصابات حتى الآن، دون أن تعلن الثلاثاء عن إصابات جديدة حتى الآن.

كذلك سجلت موريتانيا وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 114 شخصاً، كما سجلت 171 إصابة جديدة، من مجموع 3,292 إصابة حتى الآن.

وسجلت جزر القمر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 7 أشخاص، كما سجلت 18 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 265 حالة حتى الآن، وجيبوتي وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 49 شخصاً، كما سجلت 18 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4.617 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الثلاثاء، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، سجلت قطر إصابة 1.176 شخصاً، لترتفع حصيلة المصابين إلى 89.579 حالة، توفي منهم 99 شخصاً حتى الآن.

وسجلت فلسطين 179 إصابة جديدة، في عدد من محافظات الضفة، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات إلى 1,375 حالة مسجلة، توفي منهم 5 مواطنين، حتى الآن، وسجلت المغرب 172 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 10.344 حالة، توفي منهم 214 شخصاً، ولبنان 19 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة المصابين إلى 1.622 حالة، توفي منهم 32 شخصاً حتى الآن، وسوريا 12 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة المصابين إلى 231 حالة، توفي منهم 7، وسجلت الأردن 5 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1.047 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.