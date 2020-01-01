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الحكومة تقرر وقف الأفراح والإحتفالات بكافة المحافظات للوقاية من "كورونا"

الأربعاء 24 يونيو 2020 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تقرر وقف الأفراح والإحتفالات بكافة المحافظات للوقاية من "كورونا"


رام الله / سما /

 أعلن المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحمعن قرار وقف الاحتفالات والافراح في جميع المحافظات حرصا على سلامة المواطنين في ظل إتساع وتفشي فايروس كورونا .

وقال في بيان " في ضوء الارتفاع المضطرد في أرقام الإصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتجنبا لاتساع رقعة تفشي الوباء، فإن الحكومة إذ تتفهم مشاعركم، واستعداداتكم المسبقة لإقامة الأفراح ، فإنها تأسف لاضطرارها وقف الإحتفالات بالأفراح في جميع المحافظات، وذلك حرصا منها على سلامتكم وسلامة مجتمعكم من أي سوء، آملين تفهمكم لهذا القرار الذي يهدف لحمايتكم من الوباء، وتقليص مساحة انتشاره، سائلين المولى جلت قدرته بأن يديم عليكم أفراحكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويجنبكم كل مكروه".

#الضفة #الافراح #فيروس كورونا

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