اسرائيل: المساعدات الاماراتية ستسلم للسلطة الفلسطينية بالضفة وغزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إسرائيلية أنه من المقرر أن يتم تسليم المساعدات الطبية التي أرسلتها أبو ظبي الشهر الماضي إلى السلطة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلى "مسؤولين" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت تسلُّم هذه المساعدات، بسبب إرسالها عن طريق مطار "بن غوريون" ودون التنيسق المسبق مع السلطة، الأمر الذي اعتبرته السلطة محاولة للتطبيع مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

وقالت المصادر الإسرائيلية، إن موافقة السلطة الفلسطينية لم تكن ضرورية لإيصال المساعدات التي ستمنح مباشرة إلى المسؤولين الذين يحتاجونها، حسب تعبير المصادر.

من جهته قال الصحافي الإسرائيلي غال بيرغر، إنه من المتوقع أن يتم هذا الأسبوع نقل المساعدات الطبية التي أرسلتها أبو ظبي للفلسطينيين الشهر الماضي للتعامل مع أزمة كورونا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أجهزة التنفس في الشحنتين لقطاع غزة فقط.