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المانحون يقدمون 130 مليون دولار للاونروا خلال مؤتمر التعهدات

الأربعاء 24 يونيو 2020 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المانحون يقدمون 130 مليون دولار للاونروا خلال مؤتمر التعهدات


عمان - سما -


 
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين " الاونروا" انه خلال  الاجتماع العالمي الاستثنائي حول الأونروا على المستوى الوزاري والذي استضافته اليوم حكومتي السويد والأردن، قدمت 75 دولة ومنظمة غير حكومية التزامات مالية بقيمة 130 مليون دولار من أجل استدامة العمليات والخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا). 
والأونروا هي الوكالة الأممية المسؤولة عن تقديم الحماية والرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والاستجابة الطارئة والخدمات الأخرى المنقذة لأرواح أكثر من 5,6 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط. 
وقال بيان الاونروا ان  احتياجات أولئك اللاجئين آخذة حاليا في الازدياد نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19 والتداعيات طويلة الأجل لها، ونتيجة للانكماش الاقتصادي للدول المستضيفة ولعدم الاستقرار السياسي وعلى رأسه الاحتلال الذي طال أمده في الأراضي الفلسطينية والحصار على غزة والنزاع في سوريا.
 
وكان موضوع هذا المؤتمر الخاص للتعهدات والذي عقد بقيادة سويدية أردنية مشتركة هو "أونروا قوية في عالم مليء بالتحديات – حشد العمل الجماعي". 
وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الأردني معالي السيد أيمن الصفدي ووزير التعاون التنموي الدولي السويدي معالي السيد بيتر إريكسون وبمشاركة خاصة لمعالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة.
 

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