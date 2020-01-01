الرئيس يهاتف محافظ الخليل ورئيس بلدية تفوح..

رام الله / سما /

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، محافظ الخليل جبرين البكري، مطمئنا على أحوال أهلنا هناك، في ظل انتشار فيروس "كورونا" في المحافظة.

ووجه الرئيس المحافظ البكري لتوفير كل الاحتياجات والإمكانيات اللازمة وتحديدا لمن يعانون من آثار جائحة كورونا في المحافظة، التي من شأنها التخفيف عنهم، وحمايتهم.

وحيا أهالي محافظة الخليل، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة للوقاية من فيروس "كورونا".

في ذات السياق، هاتف الرئيس عباس، رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات، مطمئنا على أحوال أهالي البلدة، في ظل انتشار فيروس "كورونا".

ووجه الرئيس، رئيس البلدية لتوفير كل الإمكانيات اللازمة التي من شأنها التخفيف عن أهالي البلدة وحمايتهم من الفيروس.

وحيا الرئيس أهالي بلدة تفوح، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة للوقاية من فيروس "كورونا".