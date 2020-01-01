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حماس والجهاد الاسلامي تعلقان على إعدام الاحتلال للشهيد عريقات في بيت لحم

الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد الاسلامي تعلقان على إعدام الاحتلال للشهيد عريقات في بيت لحم


غزة / سما /

علقت حركتا حماس والجهاد الاسلامي، مساء اليوم الثلاثاء، على إعدام الاحتلال للشهيد أحمد مصطفى عريقات في بيت لحم.

وقال  المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، " إن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بإعدامه الشهيد أحمد مصطفى عريقات في بيت لحم، ولا خلاص لشعبنا إلا بطرد المحتل".

من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر عدنان، إن أحمد عريقات أُعدم بدم بارد وسادية إحتلالية لا نظير لها اليوم بالعالم.

وأضاف: دعوتي لجماهير شعبنا المرابط لاسناد ذوي الشهيد عريقات وأهلنا في أبو ديس.
 
وأشار الى أن حاجز الكونتينر حاجز قتل وإرهاب الأولى التفكير والعمل فلسطينيا كيف نزيله ونقتلعه.
 
وتابع: دعوتي لأن تستلهم كل جماهير شعبنا وسلطته وقواه ونخبه فعل الأهل المقدسيين والفلسطينيين في ال48 بإزالة حواجز نتنياهو وبواباته الالكترونية على عتبات الأقصى المبارك.
 
واردف قائلا: العالم المتعاطف اليوم ضد التمييز العرقي بأمريكا يتعامل صمّا بُكما مع جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
 
ونوه الى أنه عندما يتعلق الأمر بانحياز المنظومة الدولية للاحتلال المجرم يخرجون علينا بقرارات ملزمة ومكبلة لشعبنا وعندما يتعلق بحق شعبنا أكثر ما يفعلونه التظاهر معنا وكأن لا قرار ولا قوة ولا نفوذ لهم.
#حماس #الجهاد الاسلامي #الشهيد عريقات #حاجز الكونتينر

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