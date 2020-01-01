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الشرطة والنيابة تحققان بمقتل مواطن في العيزرية

الثلاثاء 23 يونيو 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والنيابة تحققان بمقتل مواطن في العيزرية


القدس المحتلة / سما /

 فتحت الشرطة والنيابة العامة والأجهزة الأمنية تحقيقا في ظروف مقتل مواطن بإطلاق نار، في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت برفقة بلدية العيزرية من أجل تنظيف قطعة أرض وفتح طريق فيها لإقامة مشروع عليها، وأثناء ذلك اعترضتهم مجموعة من الأشخاص ووقع شجار أطلقت خلاله النيران ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص تم نقلهم لمستشفيات داخل أراضي الـ48.

وأضاف ارزيقات أنه تبين وفاة مواطن نتيجة لإصابته خلال الشجار، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة تفاصيل الحادثة.

#الشرطة #وفاة مواطن #بلدة العيزرية

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