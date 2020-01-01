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تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع نائب وزير الخارجية الروسي..

الثلاثاء 23 يونيو 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة هنية مع نائب وزير الخارجية الروسي..


الدوحة /سما/

التقى وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة ، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية السيّد ميخائيل بوغدانوف، وسعادة السفير الروسي لدى الدوحة نور محمد خولوف.

وقالت حماس في بيان صحفي لها، أن الوفد ضمّ كلّا من رئيس مكتب العلاقات الدولية د.موسى أبو مرزوق، إلى جانب الأستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق.

واستعرض وفد حماس خلال اللقاء المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية،  لاسيما خطط الاحتلال "الإسرائيلي" لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكد الوفد رفض حماس وكل مكونات شعبنا الفلسطيني لهذا الانتهاك الصارخ، مشددة على أنها ستعمل مع الكل الفلسطيني وأحرار العالم لإحباط هذه المخططات وغيرها من المشاريع الإسرائيلية، حتى الوصول إلى التحرير والعودة، وحقنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقّلة بكامل سيادتها على جوّها وبحرها وبرها وعاصمتها القدس.

ووفق البيان، فقد تناول اللقاء جهود حركة حماس التي تبذلها مع الكل الوطني لتحقيق المصالحة، وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة الاحتلال ومخططاته،  مشيرًا إلى أن تم الاتفاق بين الطرفين على استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية وتطوراتها المتلاحقة.

#حماس #اسماعيل هنية #روسيا #قطر #القضية الفلسطينية

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